نصائح كتابة رغبات الثانوية العامة 2023.. لا تتسرع في الحفظ

كتابة رغبات الثانوية العامة 2023 تشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم حتى لا يتم الوقوع في أخطاء أثناء التنسيق بعد تحذير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها وقيامها بنشر دليل التعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني بالتزامن مع انطلاق أعمال التنسيق حتى يتمكن الطلاب من معرفة الأخطاء وتجنب الوقوع بها أثناء كتابة الرغبات.

وتستعرض «الوطن» كتابة رغبات الثانوية العامة 2023 في الجامعات، وذلك في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

كتابة رغبات الثانوية العامة 2023.. نصائح حتى لا تستنفذها

ويمكن كتابة رغبات الثانوية العامة 2023 والتقديم في التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول من هنا.

كتابة رغبات الثانوية العامة 2023

وعن كتابة رغبات الثانوية العامة 2023 والنصائح حتى لا تستنفذها بحسب وزارة التعليم العالي جاءت كالآتي:

- يجب أن يقوم الطالب بعمل التنسيق بنفسه وعدم إعطاء الرقم السري لأحد الأشخاص للتسجيل له.

- عدم الذهاب للجامعات للتقديم مباشرة، ولكن يجب التنسيق إلكترونيًا من خلال الموقع أولًا.

- يتمكن الطالب من التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار الـ24 ساعة وليس في ساعات محددة فقط أو خلال النهار فقط.

- يجب أن يختار الطالب كافة الرغبات المتاحة له التي تبلغ نحو 75 رغبة ولا يكتفي بعدد محدد من الرغبات لإتمام التنسيق بطريقة صحيحة.

- مراعاة ترتيب الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني وعدم تسجيلها بشكل عشوائي.

- حفظ الرغبات قبل الضغط على طباعة الرغبات والتأكد من الحصول على الإيصال يحمل رقم وتاريخ وساعة التقديم.

- يتاح تعديل الرغبات أمام الطلاب عدة مرات طوال فترة مرحلة التنسيق.

- يجب عدم التسرع في تسجيل الرغبات فالتنسيق يتم وفقًا للمجموع وليس بأولوية التقديم.

- لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق وانتهاء تقليل الاغتراب.

- يمكن للطالب معرفة الكلية التي تم ترشيحها لها من خلال الموقع الإلكتروني دون التوجه لمكتب التنسيق.

- لا يعتد بمحل الإقامة الجديد للطالب ولكن يتم التوزيع الجغرافي وفقًا للإدارة التعليمية التي حصل على الثانوية العامة منها.

- لا تقبل طلبات تقليل الاغتراب لكافة الطلاب، ولكنها تتم بنسبة 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكليات.

- لا يعتد بتسجيل الرغبات في حالة عدم الالتزام بالنطاق الجغرافي، ويتم توزيع الطالب بحسب الإدارة التعليمية التابع لها.

- لا يحق للطالب تغيير الكلية التي تم تحويله إليها خلال تقليل الاغتراب.

- غير مسموح للطالب الذي لم يتقدم للتنسيق العام الماضي بدخول تنسيق هذا العام.

- لا يمكن التحويل من الكليات مباشرةً ولكنه يتم مرة واحدة فقط إلكترونيًا من خلال تقليل الاغتراب.

- ضرورة الالتزام بالفترة المحددة لتنسيق المرحلة التي ينسب الطالب إليها بحسب مجموعه ولا يجوز التخلف عنها.

- لا يمكن للطالب الالتحاق بكلية لم يخضع لأداء اختبار القدرات الخاص بها واجتازها.

- يجب التأكد من الكيانات التعليمية من خلال وزارة التعليم العالي تجنبًا للالتحاق بكيانات وهمية غير معتمدة.

- لا يجب على الطلاب نسيان حفظ الرغبات قبل غلق موقع التنسيق.