«تعليم البحر الأحمر» تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أعلن تعليم البحر الأحمر استعداداته لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة 2023 لعدد487 طالب وطالبة لدخول امتحانات الدور الثاني على مستوى 4 الإدارات التعليمية في مدن الغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بناءاً على توجيهات وزارة التعليم.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

كشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى بيان صحفي اليوم الخميس أن مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أنهت كافة الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي والمقررة على مستوى الجمهورية اعتباراً من غدا السبت وتستمر حتي الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

4 لجان بـ البحر الأحمر الثانوية العامة الدور الثاني

وأكد وكيل التعليم بالبحر الأحمر أن اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية، في إدارة غارب التعليمية بلجنة مدرسة على رفيع الثانوية للبنات، وإدارة الغردقة التعليمية بلجنة مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات، وإدارة سفاجا التعليمية بلجنة مدرسة الشهيد سيف، وإدارة القصير التعليمية بلجنة مدرسة كمال الدين حسين همام.

تجهيز لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وأشار وكيل تعليم البحر الأحمر إلى تجهيز اللجان السابق ذكرها من حيث الأثاث والإنارة والتهوية والأمن والنظافة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتعقيمها للمحافظة على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.