انطلاق قافلة دعوية وتكريم المتميزين من الأطفال في البحيرة

انطلقت اليوم بمركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة فعاليات القافلة الدعوية المكبرة التي نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة تحت رعاية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

قافلة دعوية في البحيرة

تضمنت فعاليات القافلة عقد مقرأة قرآنية للأئمة وتكريم المتميزين في النشاط الصيفي لمبادرة حق الطفل، كما تمت إقامة مقارئ قرآنية للجمهور عقب صلاة الجمعة.

افتتاح مساجد في البحيرة

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 8 مساجد جديدة اليوم بتكلفة 20 مليونا و498 ألف جنيه بنطاق 7 مراكز بنطاق المحافظة.

أشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود وزارة الأوقاف وكل المؤسسات الدينية في تنظيم الأنشطة الدينية والدعوية والتثقيفية لنشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة وإيصال الفهم الصحيح لصحيح الدين.

كما ثمنت دور البرامج والمبادرات التثقيفية والتوعوية التي تستهدف كافة فئات المجتمع من مختلف الأعمار خاصة من الشباب والأطفال لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير في بناء الإنسان والمجتمع.

وأوضح الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف أن مبادرة «حق الطفل» هي مبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، وتأتي في إطار جهود الأوقاف الرامية لتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية.

كما تأتي من منطلق إيمانها الكامل بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن.