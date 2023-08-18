ضبط 15 طن أسمدة زراعية وأعشاب مجهولة المصدر في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات تموينية، طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حملات تموينية في البحيرة

أسفرت الحملات التموينية في أبو حمص عن ضبط 200 شيكارة أعشاب بإجمالي 5 أطنان و200 شيكارة أسمدة زراعية بإجمالي 10 أطنان مجهولة المصدر.

تحرير 6 محاضر تموينية في البحيرة

كما تم تحرير 6 محاضر لمحلات تجارية مختلفة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت مدينة شبراخيت حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن.

كما شهدت مدينة كفر الدوار أيضا حملة تموينية أسفرت عن تحرير 3 محاضر لعدد من المحال التجارية لعرض منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لمخابز لنإتاجها خبر غير مطابق للمواصفات.