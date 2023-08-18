استقرار أسعار صرف اليورو في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

سجلت أسعار اليورو اليوم الجمعة 18-8- 2023، استقرارا ملحوظآ أمام الجنيه في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر اليورو اليوم 33.51 جنيه للشراء، وسجل 33.74 جنيه للبيع، تبعا لبنك الإسكندرية.

وتسعترض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 33.40 جنيه للشراء، و33.59 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 33.55 جنيه للشراء، و33.69 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 33.40 جنيه للشراء، و33.68 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 33.51 جنيه للشراء، وسجل 33.80 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.51 جنيه للشراء، و33.74 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الاسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.68 جنية للشراء، وسجل 33.79 جنية للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي.