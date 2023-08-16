سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم داخل البنوك

شهد سعر اليورو اليوم هدوءا ملحوظا في تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 33.66 جنيه، و33.77 جنيه للبيع، حسب ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك.

وترصد السطور التالية سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، كما يلي.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري 33.69 جنيه شراءً و33.85 جنيه بيعا.

سعر اليورو في بنك مصر

- يبلغ سعر اليورو في بنك مصر 33.67 جنيه للبيع والشراء 33.52 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر اليورو اليوم الأربعاء في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.79 جنيه بيعا و33.68 جنيه للشراء.

سعر اليورو في ميد بنك

- فيما يسجل سعر اليورو في ميد بنك 34.01 جنيه للبيع و33.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو في الإسكندرية

- وعن سعر اليورو في الإسكندرية يبلغ 33.79 جنيه للبيع أما يصل سعر الشراء إلى 33.62 جنيه.