سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

استقر سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 بمختلف البنوك المصرية وذلك مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، وسجل اليوم في البنك الأهلي المصري 33.68 جنيه للبيع و33.51 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار اليورو اليوم في مختلف البنوك، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.66 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.51 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.62 جنيه للشراء.