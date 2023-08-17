استقرار سعر صرف اليورو في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، مسجلًا 33.40 جنيه للشراء، و 33.68 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وتسعترض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى سعر 33.40 جنيه للشراء، و33.59 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 33.55 جنيه للشراء، و33.69 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 33.40 جنيه للشراء، و33.68 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 33.51 جنيه للشراء، و 33.80 جنيه للبيع في بنك cib

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.51 جنيه للشراء، و 33.74 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.68 جنيه للشراء، و 33.79 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.