شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 18-8-2023 في البنوك المصرية استقراراً مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في بنك مصر 33.40 جنيه للشراء و33.58 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» أسعار اليوم بأبرز البنوك المصرية، وفقاً للتحديث الأخير الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.40 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.40 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.61 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.62 جنيه للشراء.