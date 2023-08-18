استقرار سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الجمعة

استقر سعر صرف الريال السعودي اليوم الجمعة 18-8- 2023، أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، وسجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري سعر 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.