عوض تاج الدين: المتحور الجديد لكورونا لم يصل مصر حتى الآن

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن فيروس كورونا مستمر وأصبح من فيروسات الجهاز التنفسي المنتشرة، مؤكدا أن المتحور الجديد لم يصل إلى مصر حتى الآن.

فيروسات الجهاز التنفسي موجودة وستظل موجودة

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن فيروسات الجهاز التنفسي موجودة وستظل موجودة، لافتًا إلى أن كل فيروسات الجهاز التنفسي تتحور، معتبرًا أن إعلان متحور جديد خبر عادي، مشددًا على أنه يثير الانتباه حتى تظهر معالمه.

واشار إلى أن هذا المتحور أحد متحورات ماكرون، لافتًا إلى أن هذه القضية مستمرة ومعروفة.

كورونا موجود في مصر لكن المتحور الجديد لم يصل

وأكد أن العلماء المختصين يهتموا ببعض المعلومات حول المتحور الجديد مثل درجة انتشاره، والعدوى، وهل يسبب تداعيات أخرى من عدمه، وهل يسبب الوفيات من عدمه.

وقال مستشار رئيس الجمهورية، إن فيروس كورونا ما زال موجودا في مصر، لكن المتحور الجديد لم يصل مصر حتى الآن.