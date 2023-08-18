انطلاق فعاليات مهرجان المانجو بالإسماعيلية بحضور سفراء وممثلي القنصليات (صور)

انطلقت مساء اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان المانجو في مدينة الإسماعيلية في نسخته الثانية، بحضور عدد من السفراء وممثلي القنصليات والملحقين التجاريين وضمت الفعاليات فقرات لفرق الفنون الشعبية وفرق السمسمية وعدد من الفقرات الرياضية.

مهرجان المانجو في الإسماعيلية

حضر الفعاليات الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية وعدد من سفراء الدول الأجنبية جمهورية بنما، وكندا، وفنزويلا، والأوروجواي، وشيلي، والأرجنتين، والإكوادور.

كما ضمت سفراء كوبا، باراجواي، بيرو، أذربيجان، كوريا الجنوبية، أندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، أوزباكستان، قنصلية الصين بالإسكندرية، والدومينيكان).

محافظة الإسماعيلية في المقام الأول

وقال محافظ الإسماعيلية في تصريحات لـ«الوطن»، إن المهرجان انطلق من أمام مبني ديوان المحافظة بشارع محمد علي، بموكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية.

وأكد أن الإسماعيلية تعد في المقام الأول محافظة زراعية؛ لما تنتجه من محاصيل متميزة وفريدة منها الفراولة والبرتقال والسمسم والفول السوداني.