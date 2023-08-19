«التعليم العالي» تعلن وظيفة جديدة في جامعة بني سويف التكنولوجية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وظيفة قائم عمل رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية وفقًا لعدد من الشروط والإجراءات اللازمة، وأوراق التقديم.

شروط التقديم لوظيفة قائم بعمل جامعة بني سويف التكنولوجية

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شروط اختيار القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية وهي كالتالي:

1 ــ مدة الإعلان أسبوع واحد في الفترة من 19 أغسطس حتى 25 أغسطس 2023.

2 ــ التقديم ورقيا في مكتب أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

3 ــ التقديم إلكتروني عبر الإيميل jobs@mohesr.gov.eg.

4 ــ عمل مقابلة شخصية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2023 مع لجنة اختيار القيادات للمرشح في حدود 15 دقيقة.

الأوراق المطلوبة لشغل وظيفة قائم بعمل رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية

1 ــ سيرة ذاتية

2 ــ بيان حالة معتمد حديث

3 ــ شهادة خلو من الجزاءات

4ــ التقديم ورقيا في مكتب أمين المجلس الأعلى التعليم التكنولوجي، وإلكترونيًا عبر الإيميل jobs@mohesr.gov.eg

جامعة بني سويف التكنولوجية

وتُعد جامعة بني سويف التكنولوجية، إحدى الجامعات التكنولوجية التي جرى افتتاحها لربط الدراسة والتعليم بسوق العمل، حيث تقبل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية وفق مجموع يتم تحديده، وبها معامل مجهزة تم إنشاءها وفقًا لأحدث المواصفات العالمية في الجامعات التكنولوجية، وتُتيح للطالب التدريب والجانب العملي بشكل يؤهله لسوق العمل بشكل مباشر.