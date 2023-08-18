أطباء وأجهزة.. تجهيز وحدة طب الأسرة بشباس عمير بكفر الشيخ للعمل 24 ساعة

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة والمرور المستمر للمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، والتي جرى تطويرها، ومدها بالقوى البشرية والمستلزمات الطبية، للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للأهالي، بإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية.

وحدة طب الأسرة بشباس عمير واحدة من أهم المنشآت المتميزة في منشآت التطوير الـ11

وتفقدت الدكتورة إلهام حجاج، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ ومنسق عام المبادرات الرئاسية، وحدة طب الأسرة بشباس عمير، التابعة لإدارة قلين الصحية، والتي تُعد من أهم المنشآت المتميزة في منشآت التطوير الـ11 التي شهدتها محافظة كفر الشيخ.

توفير قسم علاج طبيعي بالوحدة الصحية

وأكد «حجاج»، أنّه جرى توفير القوى البشرية بوحدة طب الأسرة بشباس عمير، وتوفير الأخصائيين للعيادات التخصصية والطوارئ على مدار 24 ساعة، كما تم توفير قسم علاج طبيعي بها، فضلاً عن جهاز أشعة بما يلزمه من فنيين ومستلزمات، كما متوفر بها أيضاً مختلف الأطباء البشريين من أخصائيين طب أسرة، وأخصائيين في مختلف التخصصات، وأطباء تكليف لتغطية الطوارئ على مدار الـ24 ساعة، وجرى توفير فرش نمطي حديث.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسماء الخولي، مساعد مدير الرعاية بالمديرية ومشرف مبادرة منشآت التطوير، والدكتورة أسخماء شريف، مساعد مدير الرعاية بالمديرية، ومسؤل المستلزمات بالرعاية، والمسئول عن متابعة توفير العلاج وأدوية الطوارئ، بحضور الدكتورة عبير العقدة، مدير إدارة قلين الصحية.