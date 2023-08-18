لطيفة تحتفل بتحقيق كليب «مون أمور» 4 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

أحتفلت المطربة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتحقيق أغنيتها الجديدة «مون أمور» 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ونشرت لطيفة فيديو الأغنية وعلقت عليها قائلة: «تعالى هنا MonAmour.. 4 ملايين مشاهدة.. شوفوا الاغنية كامله على يوتيوب».

وأغنية «مون آمور» كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيي وتوزيع جلال حمداوي.

تكريم لطيفة في تونس

وتم تكريم الفنانة لطيفة منذ أيام في تونس، وأعلنت عن التكريم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، حيث وجهت الشكر لوزيرة الثقافة التونسية قائلة: «ألف شكر لسعادة وزيرة الثقافة على هذا التكريم الرائع الدكتورة حياة قطاط القرمازي.. وكم كنت سعيدة بجمهوري الغالي ولاد بلادي وربي يحفظنا ومستنيتكم الناس الكل يوم الجمعة بس نقفوا مع أهالينا في طبرقة.. نتمنى منكم تكون سهرة تاريخية لبلادنا وأهالي بلادنا اللي محتاجين وقفتنا.. نحبكم برشا وألف ألف شكر لسعادة الوزيرة».