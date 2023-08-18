«الصحة» عن متحور كورونا EG.5: لم نسجل حالات في مصر

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، اليوم الجمعة، تفاصيل المتحور الجديد eg5، المنتشر في بعض دول العالم.

ولفت حسني خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إلى أنه المتحور الجديد eg5 مميز بسرعة الانتشار فقط، ولا تختلف أعراضه أو شدتها عن الأعراض المعروفة من متحورات فيروس كورونا.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: «المتحور الجديد eg5 لا يصيب الجهاز التنفسي العلوي، ولم نسجل أي حالات في مصر حتى الآن».

أعراض المتحور الجديد

وبشأن أعراض المتحور الجديد eg5، قال حسام حسني: يشعر المصاب بارتفاع الحرارة، وآلام في الجسم والحلق، وكحة مستمرة، وسيلان في الأنف، وضيق في التنفس.

إجراءات الوقاية من المتحور الجديد

وقال الدكتور حسام حسني: لا توجد إجراءات خاصة بهذا المتحور، على المصاب غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر، تغليف الطعام والشراب، التطهير باستخدام المطهرات، تفادي التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في المدارس، وعدم مشاركة زملائهم الأدوات الشخصية لمنع انتقال العدوى.