رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس: المتحور الجديد لكورونا غير منتشر في مصر

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن منظمة الصحة العالمية صنفت المتحور الجديد لفيروس كورونا «إي جي 5» بأنه «مثير للاهتمام»، كونه سريع الانتشار ويتميز ببعض الأعراض الخفيفة المشابهة لفيروس كورونا المتعارف عليه باسم «كوفيد 19».

تصنيف هذا المتحور الجديد «مثير للاهتمام»

ونصح «عقبة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، المواطنين بعدم الخوف من المتحور الجديد، مؤكدا أن التصنيف «مثير للاهتمام» يختلف عن تصنيف «مثير للقلق»، الذي تصنف به الأمراض أو الفيروسات التي تتميز بالأعراض الخطيرة.

المتحور الجديد غير منتشر في مصر

وأكد رئيس اقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس في مداخلته مع الإعلامية سلمى عادل، أن المتحور الجديد غير منتشر في مصر، وأن البروتوكول القديم قادر على علاجه ولا داعي للقلق من الإصابة بأي أعراض خطيرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صرحت بأن المتحور الجديد لفيروس كورونا يزداد انتشاره على مستوى العالم يوما بعد يوم، فقد انتشر في حوالي 51 دولة حول العالم، ومنها دول بريطانيا والولايات المتحدة والصين، وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.