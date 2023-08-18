قبل غلق التنسيق.. كليات متوفرة في المرحلة الثانية علمي علوم

يسأل طلاب الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2023‪ لشعبة العلمي علوم عن تنسيق كليات المرحلة الثانية، قبل غلق التنسيق بساعات، والذي بدأ الثلاثاء الماضي وأعلنت الوزارة استمراره لمدة 5 أيام وينتهي غدا السبت.

تنشر «الوطن» الكليات المتوفرة لطلاب الثانوية العامة 2023‪ علمي علوم قبل غلق تنسيق المرحلة الثانية 2023 و يبدأ الحد اﻷدنى للشعب العلمية في تنسيق المرحلة الثانية من 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

وأعلنت وزارة التعليم العالي الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق 2023، وهي كليات الطب البيطري، وكليات التمريض، وكليات العلوم، وكليات الزراعة، وكليات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي و كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، و كليات الألسن، و كليات الآثار وكليات الإعلام وكليات الآداب وكليات التجارة.

ويتضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم عدد من الكليات منها:

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

- إعلام القاهرة

- إعلام جنوب الوادي

- إعلام جنوب الوادي رياضة

- إعلام عين شمس

- إعلام المنوفية

- إعلام بني سويف

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات

وتتضمن قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة أيضا:

- ألسن الأقصر

- ألسن الفيوم

- ألسن المنيا

- ألسن أسوان

- ألسن بني سويف

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

- ألسن سوهاج

- ألسن عين شمس

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

- ألسن كفر الشيخ

ويتضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم كليات التمريض

- تمريض القاهرة

- تمريض المنصورة

- تمريض المنوفية بشبين الكوم

- تمريض المنيا

- تمريض الإسكندرية

- تمريض الزقازيق

- تمريض الفيوم

- تمريض أسوان

- تمريض أسيوط

تمريض بنها

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تمريض كفر الشيخ

تمريض مطروح

تمريض بني سويف

تمريض بور سعيد

تمريض جنوب الوادي

تمريض حلوان

تمريض دمنهور

تمريض دمياط

تمريض سوهاج

تمريض طنطا

تمريض عين شمس