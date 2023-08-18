قبل غلق تنسيق المرحلة الثانية.. الكليات الشاغرة للأدبي بجامعة بني سويف

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 للشعبتين الأدبية والعلمية، لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، الذي ينتهي غداً السبت، ليبدأ بعدها إعلان نتيجة التنسيق.

الكليات الشاغرة للشعبة الأدبية في جامعة بني سويف بالمرحلة الثانية من التنسيق

في ذلك الإطار يبحث عدد من الطلاب وأولياء أمورهم عن الكليات الشاغرة للشعبة الأدبية في جامعة بني سويف، حيث تستعرض «الوطن» الأماكن الشاغرة بالجامعة في المرحلة الثانية وهي كالتالي:

1ـ آداب بني سويف

2 ــ تربية تعليم ابتدائي بني سويف.

3 ــ تربية رياضية بنين بني سويف.

4 ــ سياحة وفنادق بني سويف.

5 ــ حقوق بني سويف.

6 ــ خدمة اجتماعية تنموية بني سويف.

7 ــ حقوق انتساب موجه بني سويف.

8 ــ خدمة اجتماعية تنموية بني سويف انتساب موجه.

9 ــ تربية طفولة مبكرة بني سويف.

10 ــ تربية رياضية بنات بني سويف.

11ــ تجارة انتساب موجه بني سويف.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء الماضي، تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 للشعبتين الأدبية والعلمية، لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق إلكتروني، والمقرر أن ينتهي غداً السبت، ليبدأ بعدها إعلان نتيجة التنسيق.

الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2023

وحددت وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الثانية 2023، فقد تقرر قبول الطلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.