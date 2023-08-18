مؤشرات تنسيق كلية الآداب في المرحلة الثانية لجميع المحافظات

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة مؤشرات كلية الآداب في المرحلة الثانية بجميع المحافظات، خاصة مع بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة من الثلاثاء 15 أغسطس.

مؤشرات كلية الآداب في المرحلة الثانية في جميع المحافظات

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه يوجد العديد من كليات الآداب المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية، وحددت الحد الأدنى لها الذي جاء مقارب للعام الماضي مما يجعل تنسيق هذا العام مقارب للعام الماضي، وجاءت مؤشرات كليات الآداب في المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة كالآتي.

مؤشرات كلية الآداب في المرحلة الثانية

- كلية الآداب جامعة العريش 303.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة القاهرة 300.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة عين شمس 291.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة الإسكندرية 290.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة حلوان 286.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة المنصورة 284.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة بورسعيد 282.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة بنها 281.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة القاهرة 280.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة الإسكندرية 278.0 درجة.

- كلية آداب وعلوم إنسانية جامعة السويس 276.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة عين شمس 275.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة الزقازيق 274.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة طنطا 274.0 درجة.

- كلية آداب بنات جامعة عين شمس 272.0 درجة.

- كلية آداب وعلوم إنسانية جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 272.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة الوادي الجديد 272.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة حلوان 272.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة دمياط 271.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة المنوفية بشبين الكوم 270.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة المنصورة 270.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة بنها 269.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة دمنهور 269.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة كفر الشيخ 268.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة الفيوم 268.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه بنات جامعة عين شمس 267.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة أسوان 266.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة العريش 265.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة الزقازيق 265.0 درجة.