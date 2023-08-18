خريطة كلية التربية الرياضة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالمحافظات

خريطة كلية التربية الرياضة في تنسيق 2023 المرحلة الثانية بالمحافظات، يهتم به الطلبة وأولياء الأمور، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتزامنا مع أعمال مكتب التنسيق، وإعلان نتيجة المرحلة الأولى، وحاجة الطلاب لمعرفة الأماكن والأقسام الخاصة بالكلية.

خريطة كلية التربية الرياضة في تنسيق 2023 المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن طلاب الثانوية العامة، تتعدد كليات التربية الرياضية المتاحة، لهم بتنسيق 2023 المرحلة الثانية، وذلك كما يلي:

كليات تربية رياضية بنين

- تربية رياضية بنين دمياط

- تربية رياضية بنين العريش

- تربية رياضية بنين الفيوم

- تربية رياضية بنين المنصورة

- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

- تربية رياضية بنين المنيا

- تربية رياضية بنين سوهاج

- تربية رياضية بنين الإسكندرية

- تربية رياضية بنين الزقازيق

- تربية رياضية بنين السويس

- تربية رياضية بنين بني سويف

- تربية رياضية بنين بور سعيد

- تربية رياضية بنين جنوب الوادي

- تربية رياضية بنين حلوان

- تربية رياضية بنين دمياط

- تربية رياضية بنين سوهاج

- تربية رياضية بنين الوادي الجديد

- تربية رياضية بنين أسوان

- تربية رياضية بنين أسيوط

- تربية رياضية بنين بنها

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