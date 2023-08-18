«التعليم العالي» تكشف موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2023

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء الماضي، تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 للشعبتين الأدبية والعلمية؛ لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإليكتروني، وسينتهي غداً السبت، ليبدأ بعدها إعلان نتيجة التنسيق .

الحد الأدني للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2023

وبالنسبة للحدود الدنيا للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2023، فقد تقرر قبول الطلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

جاهزية المعامل لاستقبال الطلاب

من جهته، أكد وزير التعليم العالي جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة في الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023

وبشأن رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023، فإنه يجب على الطلاب أولًا الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا، ومن ثم اتباع مجموعة من الخطوات التي نوضحها فيما يلي، من أجل تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023/2024.

- الضغط على رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- الدخول على أيقونة تسجيل الرغبات.

- اختر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- ادخل رقم الجلوس والرقم السري.

- تسجيل الرغبات ضمن تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2023.