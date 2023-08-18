محمد حماقي يقترب من نصف مليون مشاهدة بأغنية «ده قلبي ده»

اقترب الفنان محمد حماقي بأغنيتة الجديدة «ده قلبي ده» التي طرحها أمس، من تحقيق نصف مليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب.

أغنية ده قلبي ده، من كلمات أمير طعيمة، ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب - أحمد إبراهيم، وتوزيع موسيقي وميكس تميم.

أغنية ده قلبي ده

لاقت أغنية «ده قلبي ده»، إشادات الجمهور بسبب الطابع الرومانسي التي تتميز به، وتقول كلماتها: حبيبي يا حبيبي يا اول واخر حبيبي يا حبيبي.. كان فينك بقالك زمان قلبي.. ده عيني ده ده حياتي روحي.. ده زيه ومين عاش ده ولا كان ده قلبي ده عيني.. ده لسه في الدنيا فيه كده.. لو يبان نوره بيغطي المكان.. لما حبك أمر.. خدني عند القمر.. عشقه عين السهر في ليالي هواك.. ده يا حظ اللي يبقى معاك.. ويكون حبيبك قلبي ده قلبي ده عيني ده حياتي روحي.. ده زيه مين ده لا عاش ولا كان.