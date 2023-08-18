رامي صبري يحتفل بتصدر أغنية «غالي» التريند بعد 5 سنوات من طرحها

أحتفل الفنان رامي صبري مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنية «غالي» التريند رغم مرور 5 سنوات على طرحها.

ونشر رامي صبري الأغنية وعلق عليها قائلا: «غالي في الترند بعد نزولها بخمس سنين.. لتنهال عليه تعليقات الجمهور بالثناء على الأغنية وأنها من أفضل أغاني رامي صبري».

دويتو رامي صبري وروبي

وتعاون رامي صبري مؤخرا مع روبي في أغنية اضحك وهي من كلمات عليم، ومن ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله، وتسجيل أمير ناثان، وجيتار أحمد حسين، وأوكورديون وائل النجار، وتم التسجيل في استوديو Music Yard، والأغنية من إخراج حسام الحسيني.

ومن ناحية أخرى يستعد رامي صبري لحفل غنائي في افتتاح موسم الكويت يوم الجمعة 22 سبتمبر على مسرح الأرينا.