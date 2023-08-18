مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بأحد الشواطئ في الساحل الشمالي

لقي شخص مصرعه غرقا خلال استحمامه في أحد الشواطئ المجاورة لسور محطة الضبعة النووية في الساحل الشمالي، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث غرق في البحر

واستقبل، اليوم الجمعة، مستشفى الضبعة المركزي ضحية حادث غرق في شاطئ بجوار سور الطاقة النووية ويدعى فرحات مساعد عبد الرحيم 33 سنة من الضبعة، وصول جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي علي الجثة من خلال مفتش الصحة بالمستشفى ونقل الجثة ووضعها داخل ثلاجة الموتى تحت إشراف جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته وسؤال شهود العيان، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.