انتهاء الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بكفر الشيخ

أنهت محافظة كفر الشيخ من الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، التي تنطلق غداً السبت، الموافق 19 أغسطس، وتنتهي 29 أغسطس الجاري، من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وعددها 12 لجنة، يؤدي بها 2695 طالباً وطالبة، وأيضاً جاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين وذلك من خلال تجهيز 22 استراحة لاستقبالهم في الإدارات التعليمية الـ12.

متابعة كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّه شدّد على متابعة كل الاستعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وأنّه شكل غرفة عمليات بالمحافظة برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية، بالتعاون مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.

تكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء الامتحانات

وأضاف «نور الدين»، أنّه وجّه أيضاً بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، وتخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان، مشدداً على ضرورة وجود زائر أو زائرة الصحية أو طبيب بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المُناخ الهادئ والآمن للطلاب والمُعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالمرور الدوري على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

تنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات

كما أعطى «نور الدين»، تعليماته بالتنسيق مع إدارة مرور كفر الشيخ، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنباً لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.

ومن جهته، أكد محمد عبدا لله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إنّه تمت مراجعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة، والإجراءات الاحترازية، وتم الانتهاء من تجهيز الاستراحات التي خصصتها المديرية، لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة.