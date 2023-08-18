الأوراق المطلوبة للتقديم لعمل قرار الدمج 2023 بالدقهلية

يتطلع الكثير من أولياء الأمور إلى معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم لعمل قرار الدمج 2023 من أجل دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة دمجًا كاملًا في الفصول الدراسية للتعليم العام في المدرسة، إذ جرى تحديد عدة أوراق يجب على أولياء الأمور إحضارها من أجل عمل القرار.

الأوراق المطلوبة للتقديم لعمل قرار الدمج 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان لها أنه يوجد عدة أوراق يجب تقديمها من أجل عمل قرار الدمج لعام 2023، أبناؤهم في مختلف السنوات الدراسية:

- إفادة قيد للطالب من المدرسة المقيد بها.

- تحويل للعرض على لجنة الدمج من الأخصائي الاجتماعي.

- تقرير طبي وفقا لحالة الطالب بناء على تحويل من لجنة الدمج

- صورة بطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.

- صورة شهادة الميلاد للطالب.

- 3 صور شخصية للطالب

- صورة قرار الدمج القديم.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه يجرى عمل وتحرير المقابلات في التعليم العام أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع في الفترة من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر، عدا الصف الثالث الثانوية العام والفني اعتبار من أول ديسمبر 2022.

الأوراق اللازمة لعمل الكشف الطبي لطلاب الدمج

وأكدت أنه يجب على ولي الأمر أن يعمل إفادة من المدرسة مختومة بخاتم الشعار تفيد أن الطالب مقيد بالمدرسة، ويقوم بتقديمها إلى الإدارة التعليمية للحصول على جواب موجه على مستشفى الجامعة، أو مستشفى دميرة للحصول على تقرير بحالة الطفل واختبار ذكاء.