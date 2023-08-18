تفاصيل مصرع طفل أسفل عجلات سيارة في المنوفية

استقبل مستشفى الشهداء بمحافظة المنوفية، جثة طفل لقى مصرعه أسفل عجلات سيارة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بمركز الشهداء إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل مصرع طفل في حادث بمركز الشهداء

بالامتثال والفحص من قوة أمنية بمركز الشهداء، تبين أن المتوفى طفل يدعى «أ.ع»، ويبلغ من العمر 3 سنوات، والسبب في الوفاة حادث سيارة، حيث جرى التحفظ على السائق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق بها.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطار بمصرع الطفل

تلقي اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بمصرع طفل 3 سنوات في حادث تصادم سيارة، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

على صعيد آخر، شهد مركز تلا بمحافظة المنوفية، العثور على جثة شاب لقى مصرعه بين يومين من وفاته في حادث انقلاب سيارة، حيث جرى التحفظ على الجثة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان.