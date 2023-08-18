مبادرة «1000 كتاب» توفر الكتب الخارجية لطلاب المنوفية بالمجان

أطلق سامح الورداني، أحد شباب قرية زاوية الناعورة بمحافظة المنوفية، مبادرة لتوزيع الكتب الخارجية للطلاب بالمجان، وأطلق عليها اسم «مبادرة 1000 كتاب»، ويقوم فيها بجمع الكتب من الطلاب والمدرسين وعرضها على الطلاب غير القادرين بالمجان لرفع العبء عنهم.

إقبال على مبادرة 1000 كتاب في محافظة المنوفية

وقال سامح الورداني، إن الهدف منها تجميع 1000 كتاب خارجي وتوزيعه على الأهالي غير القادرين على الشراء، موضحا أنه من أول يوم أعلن فيه عن المبادرة وجد تفاعلا كبيرا من الأهالي والمدرسين، وتمكن في أول يوم من جمع 300 كتاب خارجي وتم توزيعها في نفس اليوم، حتى زاد العدد إلى 2000 كتاب، متوقعا وصل عدد الكتب إلى 3 آلاف كتاب خلال أسبوع.

توزيع الكتب على الطلاب مجانا في زاوية الناعورة

وأضاف «الورداني» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يتم توزيع الكتب على الطلاب من أبناء قرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء، بالمجان تماما، والهدف من المبادرة هو رفع العبء عن الأهالي ومساعدتهم في ظل ارتفاع أسعار الكتب، موضحا أن بعض أهالي الخير قرروا المشاركة في المبادرة عن طريق شراء كتب إضافية بقيمة 30 ألف جنيه وتوزيعها على الطلاب من أبناء القرية، فضلا عن شراء شنط مدرسية وتوزيعها أيضا على غير القادرين.

من جانبه، قال رضا عبد المنعم مبروك، أحد أهالي قرية زاوية الناعورة، إن المبادرة ممتازة وساهمت في مواجهة أسعار الكتب الخارجية، قائلا «الشباب المشاركين في المبادرة دي ناس محترمة، وبيسعوا بجد لخدمة الناس، ونتمنى المبادرة دي تكون كل سنة وربنا يبارك في كل من يقدم خدمة للناس»، مؤكدا أن المبادرة وجدت تفاعلا كبيرا من الأهالي بالقرية.