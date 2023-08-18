أمين الفتوى: البساطة في التدين المصري أهم ما يميزه

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ أهم ما يميز التدين المصري هو البساطة، وهو سمة الناس الطيبين، وكأنه تم أخذه عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مباشرةً.

الورداني: المصريون وبعدهم عن التكلف أهم ما يميز تدينهم

أضاف «الورداني» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «إسلامنا بالمصري» المُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الجمعة، أنَّ التدين المصري يتسم بالبساطة وهو تدين بسيط يتميز بعموم الناس وبسطائهم، قائلاً: «بساطتهم خلتهم وكأنهم عايشين مع حضرة النبي في البعد عن التكلف.. الناس اللي نفرح لما نشوفها ونستشعر الارتياح».

التدين المصري ليس به تعقيد

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، «التدين المصري وسطي جميل ليس به التعقيد الذي لدى البعض تجدهم وقد حولوا التدين إلى أزمة وكأنك في شيء من «الصراع» و«الصدام» ولكن المصريون عاشوا بحديث النبي محمد «سددوا وقاربوا» «واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» وأن «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» المصريون استشعروا جمال البساطة.