عالم أزهري عبر قناة الناس: ابتعدوا عن أصحاب التدين السلبي.. «الصاحب ساحب»

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام دين اهتم بالصديق، لأنه مأخوذ من الصدق، ولذلك يقولون «صديقك من صدقك»، وبالتالى لا بد من مرافقة الصادقين، مستشهدا بالآية الكريمة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ».

أهم صفات الصديق أن تكون عقيدته سليمة

وتابع «الروبى»، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فأهم صفات الصديق يجب أن تكون عقيدته سليمة بعيدة عن الشوائب والتدين السلبي، الذى يصدر تدينا مملوءا بالنفاق والرياء، فالصاحب ساحب سواء إلى الخير أو الشر».

حامل المسك ونافخ الكير

واستكمل: «الصديق الصالح يفيدك، أما الصديق غير الصالح يؤذيك ويضرك، لذلك يجب تحقيق تكافؤات عديدة بينهم، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّما مثَلُ الجلِيس الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ: كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحًا طيِّبةً، ونَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَن يَحْرِقَ ثِيابَكَ، وإمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً».