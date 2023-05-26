أمين الفتوى بالإفتاء لقناة الناس: التدين المصري قائم على البساطة في كل شيء  

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إن ظاهرة الإبداع النبوى لا بد من دراستها لمعرفة الكيفية التي كان يتعامل بها النبي مع الإبداع.

وتابع «الورداني» خلال تقديمه برنامج «إسلامنا بالمصري» المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة: «التدين المصري ملئ بالخيرات والبركة والنور والفضل والنعمة والبساطة، يبسطون كل شيء لأنهم يعرفون أن الله يحب البساطة، ولا يتأخر المصري بالخير ويتصدق بما هو متاح لديه».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تذاع على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.