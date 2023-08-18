مراسل «dmc» يكشف آخر تطورات مهرجان العلمين: أجواء رائعة

كشف محمد سعيد مراسل «dmc»، تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين، لافتًا إلى أن شواطئ مدينة العلمين كانت مليئة بالمواطنين الذين ظلوا للساعات الأولى من الصباح.

زوار العلمين في انتظار حفل المطربة أنغام واستعدادت كبير للحفل

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن المواطنين حضروا حفلة حكيم أمس، وتفاعلوا معها، وكانت ليلة رائعة بأجواء فنية راقية، مؤكدًا أن الفنان محمد محسن قدم حفلة أيضًا أمس، وحفلة استاند أب كوميدي للفنان علي قنديل.

ولفت إلى أن زوار العلمين في انتظار حفل المطربة أنغام، مشيدًا بالاستعدادات الكبيرة على مستوى التذاكر والتنظيم والمؤثرات الصوتية والضوئية، ليخرج الحفل في صورة كبيرة ولائقة.

العمل مستمر في مدينة العلمين

وأشار إلى انتهاء البطولة العربية للجودو اليوم، التي حققت فيها مصر عدد كبير من الميداليات في مختلف المراكز.

وأكد أن العمل مستمر في مدينة العلمين من أجل التجهيز لانطلاق مهرجان القاهرة للدراما، وجار حاليًا إنشاء المسرح والتجهيزات الخاصة للمهرجان.