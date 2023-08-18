«أحمد» أحد لاعبي «سكاي دايفينج» في العلمين: «جمد قلبك» (فيديو)

خصص برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، حلقة اليوم من البرنامج في الأنشطة الترفيهية المقدمة لزوار مدينة العلمين الجديدة.

خاض التجربة لأول مرة في مصر

حكى «أحمد» أحد لاعبي «سكاي دايفينج» في العلمين الجديدة، تجربته في رياضة القفز المظلي، قائلا إنه خاض هذه التجربة للمرة الثانية، فالمرة الأولى كانت منذ 4 سنوات في أمريكا، والمرة الثانية في العلمين الجديدة، «الفيو في مصر حاجة تانية».

ولفت إلى أن أصعب لحظة في هذه التجربة عندما يفتح باب الطائرة استعدادا للقفز منها، ممازحا: «شريط حياتي بيمر قدامي»، موضحا أن مميزات هذه التجربة هي كسر حاجز الخوف للشخص.

مميزات «سكاي دايفينج»

وأوضح أن لديه مشروعاً لتصنيع الأثاث، متابعا: «أنا الوحيد اللي في صحابي خضت التجربة، واللي فيها مميزات مثل كسر حاجز الخوف، بالرغم لما بنزل بشعر بالخوف».