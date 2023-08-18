«أحمد» و«سارة» صاحبا الـ70 قفزة في «سكاي دايفينج»: العلمين من فوق جنة

خصص برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، حلقة اليوم من البرنامج في الأنشطة الترفيهية المقدمة لزوار مدينة العلمين الجديدة.

القفز يغير أشياء كثيرة في الشخصية

وحكت «سارة» إحدى لاعبات «سكاي دايفينج» في العلمين الجديدة، تجربتها في رياضة القفز المظلي 70 مرة، قائلة إن الأمر يتلخص في الشغف، كما أن كل مرة تشعر عن اختلاف عن المرة التي تسبقها، وتغير هذه التجربة أشياء كثيرة في الشخصية، فلا وقت للتفكير.

بينما حكى «أحمد» تجربته هو الآخر في رياضة «سكاي دايفينج» 70 مرة، قائلا: إنه يبلغ من العمر 42 عاما، وكانت هذه التجربة بمثابة حلم قديم بوجوده مثل هذه الأشياء في مصر، وعندما أتيح في مصر كان هو من أول الأشخاص في خوض هذه التجربة.

العلمين أحسن مليون مرة من دبي

ولفت أن مهما وصل الشخص لعدد القفزات إلا أن فتح باب الطائرة استعدادا للقفز تحدث رعب لدى الشخص، «بتوقع القلب»، موضحا أنه لأول مرة يخوض التجربة في العلمين الجديدة، «أحسن من دبي مليون مرة، أكنك فوق في الجنة»