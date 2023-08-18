تراجع أسعار السلع والخضار والفاكهة بالأسواق اليوم.. الأرز بـ22 جنيها

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية، بمختلف محافظات الجمهورية اليوم الجمعة 18-8-2023.

أسعار الخضروات والفاكهة

وجاء متوسط أسعار الخضراوات والفاكهة، على النحو التالي:

الطماطم: 11 جنيها.

الباذنجان الرومي: 8 جنيهات.

البطاطس: 12 جنيها.

البصل الأحمر: 19 جنيها.

الخيار: 13 جنيها.

الفلفل الرومي: 15 جنيها.

الثوم: 36 جنيها.

الليمون: 20 جنيها.

الملوخية: 10 جنيهات.

التفاح البلدي: 28 جنيها.

الموز البلدي: 17 جنيها.

العنب البناتي: 25 جنيها.

الكنتالوب: 17 جنيها.

انخفاض أسعار السلع

ومن ناحية، أخرى شهدت بعض أنواع السلع الأخرى استقرارا في أسعارها، وجاءت على النحو التالي:

انخفاض أسعار الأرز

حدت شعبة الأرز، سعر كيلو الأرز بـ22 للكيلو في مختلف الأسواق، بسبب الوفرة الكبيرة من المعروض منه، وتطرح كميات وفيرة من المحصول في شهر سبتمبر المقبل، ما سيؤدي لتوافر الأرز بسعر أقل مما هو عليه.

استقرار أسعار الأسماك اليوم

واستقرت أسعار الأسماك اليوم، بعدما تراجعت خلال الأسبوع الماضي نحو 10 جنيهات، وجاءت في الأسواق على النحو التالي:

- سعر السمك البلطي من 68 إلى 78 جنيهًا.

- سعر فلية البلطي من 40 إلى 200 جنيهًا.

- سعر قشر البياض بين 70 و110 جنيهًا.

- سعر القراميط بين 30 و50 جنيهًا.

- سعر سمك الثعابين بين 50 و200 جنيه.

استقرار أسعار الدواجن

واستقت أسعار الدواجن اليوم بعد تراجعها عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمحلات 65 جنيها، بينم بل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيهًا، ووصلت أسعار مشتقات الدواجن بين 170 و175 جنيهًا.

هدوء في أسعار البيض

كما شهدت أسعار البيض اليوم هدوء ملحوظ، حيث لم تتغير بالزيادة والانخفاض، وذلك تزامننا مع استقرار أسعار الدواجن، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض تتراوح بين 109 و116 جنيهًا، كما يبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 111 جنيهًا، فيما ثبت أسعار البيض البلدي في الأسواق بسعر 119 جنيهًا.