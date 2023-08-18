أمطار على عدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة.. اعرف موقف محافظتك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس المتوقعة في المحافظات خلال الأيام القادمة، وأشارت إلى تعرض بعض المحافظات لسقوط أمطار رعدية تصل إلى حد السيول في بعض الأوقات، مع وجود اضطرابات في حركة الملاحة، وترتفع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار وسط تحذيرات للمصطافين والمواطنين بتوخي الحذر.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وتشهد بعض المحافظات ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وتسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية للعظمى يوم الأربعاء القادم، ومن المتوقع أن يشهد طقس غدًا السبت والأحد 20 أغسطس نشاطًا للرياح مع تكون الشبورة المائية على مدار الأسبوع في مختلف المحافظات بداية من الساعة 4 إلى 7 صباحًا، خاصة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، والتي تربط القاهرة الكبرى بمحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

سقوط أمطار رعدية وسيول على المحافظات

وأوضحت الأرصاد تعرض محافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر إلى سقوط أمطار بنسبة 40% على مدار يومي السبت الأحد المقبلين، وتكون الأمطار رعدية تصل إلى حد السيول وحذرت الأرصاد الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشهد المحافظات بداية من يوم الإثنين 21 أغسطس إلى يوم الأربعاء 23 أغسطس نشاطًا للرياح، وتسقط الشبورة المائية على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، وجنوب سيناء التي تشهد أيضًا سقوط أمطار.