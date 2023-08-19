فرص عمل في المحاسبة ونظم المعلومات بالجامعة اليابانية.. الخطوات والشروط

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية، توافر وظائف خالية في تخصص المحاسبة ونظم المعلومات، إذ يحتاجون إلى التعاقد مع «أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد»، لبرنامج المحاسبة ونظم المعلومات عبر عقد بدوام كامل.

وتقدم «الوطن»، تفاصيل الوظائف الخالية في تخصصات المحاسبة ونظم المعلومات بالجامعة اليابانية في الإسكندرية، تسهيلا على الراغبين الالتحاق بها، التي متاح التقديم بها حتى 24 أغسطس الجاري.

المؤهلات والمهارات المطلوبة

- أن يكون المرشح متميز في جميع مجالات المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات.

- يجب أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الدكتوراه في المحاسبة.

- يُتوقع من المتقدمين متابعة أحدث الأبحاث، ويجب أن يمتلكوا سجلًا ثابتًا من المنشورات في المجلات المحكمة، وسجل بحثي يتناسب مع رتبهم.

- يجب أن يمتلك المتقدمون أيضًا قدرة مثبتة على تدريس الدورات على مستوى الكلية، بالإضافة إلى خبرة في تدريس الدورات في ماجستير إدارة الأعمال وماجستير العلوم في هذه المجالات.

طبيعة الوظائف

- تدريس مقررات المواد التخصصية والإشراف على المشاريع البحثية الطلابية

- الانخراط في الإدارة اللازمة مثل الاجتماعات المنتظمة ومناقشة امتحانات القبول والتوظيف

- المساهمة في تطوير FIBH

- المساهمة في الشبكة الداخلية والخارجية والتعاون

- المساهمة في المهام الأخرى ذات الصلة بمهمة وأهداف FIBH وE-JUST البحث، بما في ذلك البحوث المتخصصة ومتعددة التخصصات على المستويين المحلي والدولي.

الأوراق المطلوبة

- السيرة الذاتية

- بيان التدريس

- بيان البحوث

- التقديم عبر موقع الجامعة المصرية اليابانية.