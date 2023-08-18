أحمد سعد عن حفله في عمان: «جمهور جميل اتبسطت معاهم»

أعرب الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته لنجاح حفله الذي أحياه امس في عمان ورفع شعار كامل العدد.

ونشر أحمد سعد صور من الحفل وعلق عليها قائلا: «من حفل مهرجان صلالة إمبارح بجد جمهور جميل اتبسط معاهم جدا صلاله سلطنة عمان».

أغنية دب دب لأحمد سعد

و طرح الفنان أحمد سعد فيديو كليب أغنية دب دب من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع موسيقى ايهاب كلوبيكس، وإخراج حسين شعبان، وهو ثانى تعاون بينه وبين أحمد سعد بعد كليب "الملوك"، الذى شارك فيه بالغناء مع أحمد سعد عنبة ودبل زوكش،وتقول كلمات الاغنية:انا طالع و ماليش سقف و الواحد مني بـ الف …مش عارفين يعملوا زي و مني بيضربوا كف في كف…لما ادخل اخش بقلب لما اجي بيخدوا الجنب خطوتي ليها الف حساب …لما بتنزل علي ارض بالدب دب دب دب