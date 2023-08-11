كيفية التعرف على الخطوط المسجلة باسمك.. «تنظيم الاتصالات» يوضح

يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة خدمات متعلقة بالهواتف المحمولة والتي توفر على المواطنين الكثير من الجهد والوقت المبذول لإجراءها ومن بينها التعرف على خطوط التليفون المحمول المسجلة باسم.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية التعرف على خطوط التليفون المحمول المسجلة باسمك لدى الشركات المختلفة وفق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على هذا النحو:

كيفية التعرف على خطوط التليفون المحمول المسجلة باسمك

ووفر الجهاز من خلال خدمة أرقامي بتطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA لإمكانية التعرف على تفاصيل خطوط التليفون المحمول المسجلة باسمك لدى شركات المحمول من خلال تحميل التطبيق الآن من خلال الرابـــــــــــــــــــط

ويستطيع المواطن من خلال التطبيق الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية باستخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أوقات العمل الصيفية لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات هي:

- طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساء.

- يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر والنمصف مساء.

- يوم الجمعة من الساعة الثصالثة عصرا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساء .

يذكر أن القومي لتنظيم الاتصالات أتاح إمكانية للاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية على خطك المحمول من خلال استخدام الكود المجاني #١٥٥*.