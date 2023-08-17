«الاتصالات» تكشف تفاصيل جديدة حول كارت الخدمات الحكومية الموحد

كشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، تفاصيل إطلاق كارت الخدمات الموحد في محافظة بورسعيد.

وأشار العطار، إلى أنه يستهدف التسهيل على المواطن عبر تقديم مجموعة من الخدمات في كارت ذكي واحد، يشمل خدمات «التموين، التأمين الصحي الشامل، المدفوعات الإلكترونية».

تفعيل الكارت فور انتهاء توزيعه على المواطنين

أوضح نائب وزير الاتصالات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الكارت سيُفعل فور انتهاء توزيعه، ويشمل خدمات التأمين الصحي، والمدفوعات ويجري ربطه برقم الهاتف المحمول المسجل بالرقم القومي.

وأشار نائب الوزير، إلى أنه يجري إرسال 50 ألف رسالة أسبوعيًا للمواطنين، للذهاب إلى مكان محدد من بين 25 مكتب بريد، و5 مكاتب تموين، والتأمين الصحي، ومكاتب المحافظة، والتي تقوم بتسليم الكروت، لافتًا أن المواطن يتسلم الكارت من أقرب مكان له.

ولفت خالد العطار، إلى أن قانون التأمين الصحي، يُلزم بوجود كارت ذكي، مشيرًا أنه سيتم توزيع الكارت خلال 3 شهور، وسيتم تجربته ببعض الوحدات الصحية وبدالي التموين.