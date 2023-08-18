برنامج لتطوير مهارات اللغة الألمانية من وزارة الاتصالات.. اعرف الشروط

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات فتح باب التسجيل في برنامج Up4Jobs لتطوير مهارات اللغة الألمانية، بالتعاون مع معهدي DFA وKomet.

واستمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل مهارات اللغة الألمانية المقدمة من وزارة الاتصالات، على هذا النحو:

تدريب اللغة الألمانية

وفق وزارة الاتصالات على موقع التواصل الاجتماعي لينكد إن، فإن برنامج التدريب يأتي في إطار المبادرة المشتركة بين الهيئة والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ .

ويهدف البرنامج لتطوير مهارات اللغة الألمانية للشباب الباحثين عن عمل لمساعدتهم في العثور على وظائف بالشركات العاملة في مصر، التي تستهدف السوق الألماني في خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات.

ويستهدف البرنامج الشباب حتى سن 30 عامًا والطلاب بالسنة النهائية بالجامعة، من كليات الهندسة وعلوم الحاسب والمعلوماتية والإعلام والألسن والآداب والتجارة.

معايير القبول

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يجب أن يكون المتقدم خريج جامعة أو من طلبة السنة النهائية (من كليات: الهندسة أو علوم الحاسب أو المعلوماتية أو الإعلام أو والآداب أو التجارة أو الألسن).

- سن القبول حتى 30 سنة.

- الباحثون عن عمل ممن لديهم خبرة عملية ويتطلعون إلى الحصول على وظائف أفضل مع الشركات التي تخدم السوق الألماني.

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على الأقل على المستوى A1 في اللغة الألمانية (سيتم إجراء تقييم للمتقدم) ومستوى الخروج هو B2/C1 (وفق الإطار الأوروبي المرجعي العام للغات CEFR) .

- بالنسبة للمتقدمين الذكور، يجب أن يكونوا قد أتموا الخدمة العسكرية أو أعفوا تمامًا من الخدمة العسكرية يقوم المتقدم بالتوقيع على إقرار بعد عملية الفرز وقبول المتقدم .

- يقوم المتقدم بالتوقيع على إقرار بعد عملية الفرز وقبول المتقدم .

- يدفع كل متقدم (كحد أدنى) مبلغ 1000 جنيه مصري للجهة التي ستقدم خدمة التدريب. وسيتم سداد المبلغ عند الانتهاء من التدريب