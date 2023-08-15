الاتصالات: كارت الخدمات الموحد يضم كل الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن كارت الخدمات الموحد للمواطن، يجمع كل الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، حيث يكون هناك حساب بالبريد باسم المواطنين، ويتم فتحه بدون أي أعباء أو صعوبات على المواطنين.

وشرح العطار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، أنه يتم التأكد من رقم التليفون الخاص بالمواطنين، ويكون الكارت مربوطا ببصمة لمنع التلاعب، حيث يستخدم هذا الكارت في منظومة للتأمين الصحي الشامل.

الكارت بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتموين

وشرح العطار، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أطلقت، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل الكارت الموحد للخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد، كونها أول محافظة يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لتوحيد الخدمات المقدمة للمواطنين في كارت واحد.

الكارت بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع واستقبال أموال

ولفت العطار إلى أن هذا الكارت بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع واستقبال أموال على البطاقة وإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصرافات الآلية للهيئة القومية للبريد كونها مروبط بحساب بريدي حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.

الكارت يأتي ضمن منظومة التحول الرقمي، للقضاء على أشكال الفساد

وقالت وزار التموين، إنَّ الكارت الموحد لخدمات التموين، يأتي ضمن منظومة التحول الرقمي، للقضاء على أشكال الفساد وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، بإصدار كارت رقمي للمستفيدين، وتمّ تصميم الكارت الموحد لخدمات التموين بأحدث المعايير، بالتعاون مع شركة «فيزا» الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.