خروج 47 حالة من مصابي حادث انقلاب أتوبيس على طريق «مطروح - الإسكندرية»
كتب:
محمد بخات
10:03 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
حادث انقلاب أتوبيس طريق مطروح الإسكندرية
أعلنت مديرية الصحة بمطروح خروج 47 مصابا تحسن حالة من إجمالي 51 مصاب في انقلاب أتوبيس عند علامة الكيلو 35 على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، أمام قرية ألماظة باي، حيث استقبل مستشفى مطروح العام 34 مصابا، وأغلب الإصابات بسيطة ومتوسطة ككدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وسمح الأطباء بخروج 30 مصابا من المستشفى نتيجة تحسن الحالة الصحية لهم بعد تقديم كافة الإسعافات والخدمات الطبية لهم.
حجز حالات في المستشفى العام تحت الملاحظة
وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مساء اليوم، إنه جرى حجز 4 حالات من مصابين حادث أتوبيس طريق مطروح الإسكندرية بقسم الجراحة بمستشفى مطروح العام تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة.
17 مصاب في مستشفى رأس الحكمة
وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح ببيان مستشفى رأس الحكمة المركزي استقبل أيضا 17 مصابت نتيجة الحادث وتم السماح بخروج جميع المصابين من المستشفى نتيجة تحسن الحالة الصحية لهم بعد تقديم كافة الإسعافات والخدمات الطبية لهم، ليصبح إجمالي المصابين المحتجزين 4 من إجمالي 51 مصاب بالحادث، ولم ينتج عن الحادث أي حالة وفاة.