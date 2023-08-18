خروج 47 حالة من مصابي حادث انقلاب أتوبيس على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أعلنت مديرية الصحة بمطروح خروج 47 مصابا تحسن حالة من إجمالي 51 مصاب في انقلاب أتوبيس عند علامة الكيلو 35 على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، أمام قرية ألماظة باي، حيث استقبل مستشفى مطروح العام 34 مصابا، وأغلب الإصابات بسيطة ومتوسطة ككدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وسمح الأطباء بخروج 30 مصابا من المستشفى نتيجة تحسن الحالة الصحية لهم بعد تقديم كافة الإسعافات والخدمات الطبية لهم.

حجز حالات في المستشفى العام تحت الملاحظة

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مساء اليوم، إنه جرى حجز 4 حالات من مصابين حادث أتوبيس طريق مطروح الإسكندرية بقسم الجراحة بمستشفى مطروح العام تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة.

17 مصاب في مستشفى رأس الحكمة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح ببيان مستشفى رأس الحكمة المركزي استقبل أيضا 17 مصابت نتيجة الحادث وتم السماح بخروج جميع المصابين من المستشفى نتيجة تحسن الحالة الصحية لهم بعد تقديم كافة الإسعافات والخدمات الطبية لهم، ليصبح إجمالي المصابين المحتجزين 4 من إجمالي 51 مصاب بالحادث، ولم ينتج عن الحادث أي حالة وفاة.