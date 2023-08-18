4 لجان مجهزة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في الوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة 2022_2023، التي تنطلق غدًا السبت 19 أغسطس بمراكز الإدارية لمحافظة الوادي الجديد الخمسة.

موعد امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2023 في الوادي الجديد

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى تجهيز 4 لجان لاستقبال الطلاب، والمقرر عقد الامتحانات بها بالإدارات التعليمية مع توفير الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وانضباط.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد إلى التواصل اللحظي مع جميع الإدارات بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات حال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فوري.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وجدول امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2023.

جدول امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2023.

تنطلق امتحانات طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد وجاء جدول الامتحانات كالتالي:

السبت الموافق 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية الأحد 20 أغسطس: بمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

يوم الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس: امتحان الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس: امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

يوم الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والإستاتيكا.