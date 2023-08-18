امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني في الغربية غدا.. 12 لجنة جاهزة

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جاهزية مدارس الغربية لاستقبال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023، التي تبدأ غدا السبت، وتستمر حتى الثلاثاء التاسع والعشرين من نفس الشهر، حيث يؤدي 3201 طالبا وطالبة الامتحان في 12 لجنة على مستوى المحافظة.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني محافظة الغربية

وأكد وكيل الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني محافظة الغربية تم التنسيق لها مع كل من مديرية أمن الغربية، ومديرية الصحة بالغربية، والهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية، ومرفق الإسعاف، شركة كهرباء جنوب ووسط الدلتا، ومديرية التموين، لتضافر الجهود خلال سير الامتحانات، وتم التنسيق مع مديرية الأمن لتشديد الإجراءات اللازمة لتأمين جميع مقار لجان الامتحان والاستراحات وخاصة مركز توزيع الكراسة الامتحانية وتجميعها وتأمينها ضد السرقات والحريق.

تجهيز اللجان

وأضاف «حسن»، أنه جرى الانتهاء من تجهيز وفرش جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وعددها 12 وتم فرش جميع اللجان الفرعية طبقا لجدول الامتحان وأعداد الطلاب المستهدفة، كما تم الانتهاء من تجهيز وفرش الاستراحات الخاصة بالقائمين بأعمال الامتحان بواقع 19 استراحة 10 رجال، و9 سيدات بإجمالي 540 سريرا، كما جرى تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2023.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.. توفير المناخ المناسب

كما أكد وكيل الوزارة توفير الجو الأمن للطلاب أثناء سير امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني محافظة الغربية، مشددا على عدم اصطحاب المحمول للطلاب والمعلمين مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.