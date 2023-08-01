يستعد طلاب الثانوية العامة لامتحانات الدور الثاني، بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 علمي وأدبي، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي المنقضي 2022-2023.

مواد جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 علمي وأدبي

ويتضمن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 علمي وأدبي، مواعيد وأيام وتوقيتات المواد التي سيتخوضها طلاب هذا الدور.

ونستعرض جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 علمي وأدبي، كنوع من تقديم الخدمة لطلاب الثانوية العامة، وجاءت جداول مواد الشعب الثلاث على النحو التالي:

- اللغة العربية والتربية الدينية: يوم السبت 19 أغسطس.

- اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية: يوم الأحد 20 أغسطس.

- الفيزياء : يوم الأربعاء 23 أغسطس.

- اللغة الأجنبية الأولى: 24 أغسطس.

- الكيمياء: يوم السبت 26 أغسطس.

- الجيولوجيا والعلوم البيئية: الاثنين 28 أغسطس.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 علمي رياضة

- اللغة العربية والتربية الدينية: يوم السبت 19 أغسطس.

- اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية: يوم الأحد 20 أغسطس.

- الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية): الاثنين 21 أغسطس

- الفيزياء: يوم الأربعاء 23 أغسطس.

- اللغة الأجنبية الأولى: يوم الخميس 24 أغسطس.

- الكيمياء: يوم السبت 26 أغسطس.

- الديناميكا: يوم الأحد 27 أغسطس.

- التفاضل والتكامل: يوم الاثنين 28 أغسطس.

- الاستاتيكا: يوم الثلاثاء 29 أغسطس.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 أدبي

- اللغة العربية والتربية الدينية: يوم السبت 19 أغسطس.

- اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية: يوم الأحد 20 أغسطس.

- الاقتصاد والإحصاء: يوم الثلاثاء 22 أغسطس.

- التاريخ: يوم الأربعاء 23 أغسطس.

- اللغة الأجنبية الأولى: يوم الخميس 24 أغسطس.

- الجغرافيا: يوم السبت 26 أغسطس.

- علم النفس والاجتماع: يوم الاثنين 28 أغسطس.

- الأحياء والفلسفة والمنطق: يوم الثلاثاء 29 أغسطس.