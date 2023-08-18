حمزة نمرة يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة «أكيد راجعين»

كشف الفنان حمزة نمرة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن موعد طرح أغنيته الجديدة «أكيد راجعين» من ألبوم «رايق» والذي يطرح أغنياته تباعا.

ونشر حمزة نمرة صورة من كواليس تسجيله للأغنية وعلق عليها قائلا: «من كواليس أغنية أكيد راجعين اللي بسمعها على تليفوني on repeat، هتسمعوها الأربعاء الجاي إن شاء الله».

ألبوم رايق لحمزة نمرة

يذكر أن الفنان حمزة نمرة طرح من ألبوم رايق، الذي يضم 13 أغنية، عددا من الاغاني الناجحة التي نالت اعجاب الجمهور فور طرحها وابرزها: «مرايات» و«رياح الحياة» و«غروب» و«الإسكندرية»، و«شيخ العرب»، و«رايق»، و«مش سليم».