كورنيش العائلات في الغردقة متنفس المصطافين حتى الصباح.. فسحة على أد الإيد

جذب كورنيش العائلات بالغردقة آلاف الزائرين لقضاء سهرة «الويك إند»، ليلا والسهر حتى الساعات الأولى من الصباح، للاستمتاع بنسمات الهواء الصافية على شاطئ البحر، وأجواء الصيف.

السهر صباحي بكورنيش العائلات

رصدت «الوطن» توافد الآلاف من المواطنين على كورنيش العائلات الذي يمتد على ساحل البحر والسهر حتى الساعات الأولى من الصباح في ليالي الصيف بالغردقة مع توافر الخدمات والمأكولات والمشروبات ومظلات خشبية بمقاعدها رخامية وإضاءات جديدة، َومظهر جمالي.

توافد على كورنيش شاطئ العائلات

وكشف أشرف فؤاد، مدير شواطئ العائلات بالغردقة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كورنيش العائلات بالغردقة يشهد توافد الآلاف من الزائرين يومياً والسهر حتى الساعات الأولى من الصباح تزامنا مع فصل الصيف خاصة بعد تطوير الكورنيش.

كورنيش العائلات بالغردقة

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن كورنيش شاطئ رقم 4 والمعروف بكورنيش شاطئ العائلات يمتد طوله لـ 800 مترا، وجرى إعادة تطويره بتكلفة بلغت نحو 60 مليون جنيه، للممشى والشاطئ ويضم مقاعد رخامية ومظلات خشبية بمقاعدها وإضاءات جديدة، ومظهر جمالي رائع، لافتا إلى أن الكورنيش يتم متابعته بصفة يومية من كل الأجهزة لتوفير الخدمات للمواطنين مجانا، ضمن خطة تحسين الصورة الذهنية البصرية لمدينة.

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