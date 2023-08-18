انتعاش سياحة الخيول بشواطئ الغردقة.. «البحر مش رحلات وبس» (صور)

يبحث المصطافون في مدينة الغردقة على الرحلات البحرية للاستمتاع بالشواطئ، و شهدت شواطيء الغردقة مؤخرًا رحلات من نوع آخر، وهي سياحة الخيول تزامناً مع موسم الصيف وتوافد الآلاف السياح من المصريين والأجانب لقضاء إجازة الصيف هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.

انتعاش سياحة الخيول على شواطئ الغردقة

وكشف محمد الألماني منظم رحلات الخيول في تصريحات لـ«الوطن»، انتعاش سياحة الخيول على شواطئ الغردقة، إذ شهدت إقبالًا كبيرًا عليها من السياح المصريين والأجانب، تزامنًا مع توافد آلاف المصطافين لقضاء إجازة على شواطئ الغردقة، حيث تصدرت سياحة الخيول المشهد في فصل الصيف.

وأكد أنّ شواطئ الغردقة ليست رحلات بحرية فقط، إذ تأتي رحلات الخيول على الشواطئ وفي صحاري الغردقة وقت شروق وغروب الشمس، ضمن اهتمامات السائحين الباحثين عن متعة ركوب الخيل في مياه البحر.

رحلات الخيول على شواطئ الغردقة

وأكدت حكمت جمال مدربة خيول، أهمية سياحة الخيول، إذ تأتي على رأس البرنامج السياحي للزوار خلال إجازتهم في الغردقة، لافتة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ سياحة الخيول تلقى رواجًا كبيرًا من المصريين من رواد السياحة الداخلية والأجانب من مختلف الجنسيات.

وأضافت أنّ سياحة الخيول، تشمل رحلات الصحاري وقت غروب الشمس، ورحلات الشواطئ مساءً، والسير داخل مياه البحر بالخيول المدربة بشكل جيد على السباحة، حيث إنّ الحصان يتعود على خط سير خلال الرحلة سواء في الصحاري أو على الشواطئ.